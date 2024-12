Il mercato di gennaio potrebbe vedere l'Inter protagonista per un rinforzo in difesa. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea la preoccupazione per la situazione di Francesco Acerbi.

Secondo il quotidiano nessuno all'Inter sta prendendo in considerazione il fatto l'esperto centrale non possa rientrare completamente nei ranghi, ma il giocatore ha già avuto due infortuni muscolari e questo non lascia tranquilli. Le ipotesi, in caso di intervento, portano tutte a un possibile assalto per Jaka Bijol dell'Udinese, che a gennaio potrebbe cedere e liberare un posto al già tesserato Solot. Chissà che già domani sera, in occasione della gara di Coppa Italia, non si possa iniziare a parlare tra i club.