L'Inter e Francesco Pio Esposito prolungheranno nei prossimi giorni il contratto fino al 2030. Ne scrive oggi Tuttosport: i nerazzurri respingono così l'interessamento di club come Napoli, Leicester e Manchester United, considerando ad oggi il ragazzo un potenziale top player, capocannoniere in B a soli 19 anni.

Esposito sarà la stella dell'Italia all'Europeo di categoria (11-28 giugno), salterà quindi così il Mondiale per club e poi si aggregherà alla prima squadra in pre-campionato: sarà lì che Inzaghi deciderà se tenerlo in rosa oppure mandarlo in prestito un altro anno, stavolta in Serie A. Quello su cui non ci sono dubbi è che farà parte dell'Inter che verrà.