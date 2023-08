"Inter-Pavard: siamo in dirittura d’arrivo. Domani infatti i nerazzurri contano di incassare il via libera da parte del Bayern Monaco per il francese, che dovrebbe sbarcare a Milano martedì, anche se non è da escludere che il suo arrivo venga anticipato alla serata precedente. Il traguardo in ogni caso è sempre più vicino, con la chiusura dell’affare che nonostante le resistenze iniziali di Tuchel dovrebbe andare in porto".

Lo spiega Tuttosport, ricordando come ieri il difensore non si sia allenato con i tedeschi per la terza volta nelle ultime quattro sedute. Il Bayern pare ormai a un passo dall'erede e per questo c'è grande ottimismo in casa Inter sull'ok definitivo alla chiusura dell'affare.