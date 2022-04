Per Robin Gosens , Spezia-Inter potrebbe essere la prima partita da titolare con la maglia nerazzurra. Come ricorda Tuttosport , il tedesco ha collezionato 115' sempre partendo dalla panchina, con un assist contro la Salernitana . Adesso sembra vicina la chance che attende da tempo, complice l'utilizzo prolungato di Perisic e la condizione da diffidato del croato.

Proprio Perisic, restando a sinistra, dovrebbe tornare in campo nel successivo derby di Coppa Italia. Nel frattempo ha declinato un'offerta dalla Turchia e sembra più convinto di restare in nerazzurro. L'offerta dell'Inter dovrebbe attestarsi attorno ai 4-4,5 milioni annui per due stagioni.