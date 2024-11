Gli esami strumentali in programma oggi daranno qualche informazione in più sul problema fisico di Hakan Calhangolu, uscito ieri al primo tempo di Turchia-Galles per un infortunio alla coscia sinistra, la stessa che l'aveva bloccato nella trasferta di Roma. Il timore di una possibile ricaduta esiste, "anche se il calciatore spera di essersi fermato in tempo", sottolinea oggi Tuttosport. L'Inter si augura di avere buone notizie e auspica che, a prescindere dall'esito degli esami, il regista venga risparmiato per il prossimo match contro il Montenegro, nonostante le parole del ct Montella.



