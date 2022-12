L'Inter si sta guardando intorno anche per il ruolo di portiere. "Sulla carta per ricoprire la posizione di dodicesimo, visto che Handanovic a luglio compirà 39 anni e sta riflettendo o meno sull'opportunità di prolungare ancora di una stagione la sua storia all'Inter, ma non è da escludere a priori che l'Inter cerchi anche un futuro titolare, visto che Onana è pure lui arrivato da parametro zero l'estate scorsa e sarebbe logico valutare eventuali offerte molto interessanti", scrive oggi Tuttosport sulle sue pagine.