Samir Handanovic è uno dei giocatori con il contratto in scadenza a fine mese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'addio non è così scontato. "Potrebbe ancora rinnovare, ma molto dipenderà da chi sarà il futuro portiere titolare", riporta oggi il quotidiano. Noti i rumors riguardo alla situazione di Onana e ai tanti nomi per la successione.