Tiene banco la situazione dello stadio Meazza, non solo per quel che riguarda il futuro a lungo termine con la possibile ristrutturazione da parte di WeBuild o il "trasloco" a Rozzano (l'Inter) e San Donato (il Milan), ma anche per quel che riguarda il periodo dei Giochi Olimpici 2026.

Il Meazza è infatti lo stadio a cui è destinata la cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 e nelle tre settimane precedenti va lasciato libero al Cio. Nerazzurri e rossoneri potrebbero quindi disputare due giornate del maxi-girone delle coppe europee e una gara a testa di campionato a Reggio Emilia, anche se ancora devono comunicare la scelta.