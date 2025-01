La Roma sta cercando di riportare nella capitale Davide Frattesi. Non è un mistero, spiega Tuttosport, che lo stesso giocatore abbia compreso di essere oggi un ricambio nell'Inter ed è per questo che vorrebbe trovare una squadra in cui può trovare maggiore spazio.

La posizione dell'Inter è che non prenderà in considerazione una partenza a gennaio se non davanti a offerte di 40 o più milioni, da parte della Roma o di chicchessia.