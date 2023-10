La decisione di vietare i fischietti in occasione di Inter-Roma continua a far discutere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma ha smentito di aver esercitato pressione nella vicenda pur avendo partecipato alla riunione del Gos. Resta da capire cosa accadrà domani pomeriggio a San Siro. Alcuni fischietti, vista la dimensione dell'oggetto, entreranno comunque nello stadio, ma non sono da escludere oggi novità importanti in un senso o nell'altro.