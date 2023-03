Si torna a parlare di un possibile binomio Dybala-Inter. Lo fa Tuttosport, riprendendo una situazione non facile in casa Roma con un reparto d'attacco nerazzurro che verrà probabilmente rivisto nella prossima estate. L'unica certezza, spiega il quotidiano, è Lautaro Martinez. "E’ probabile che alla fine restino sia Dzeko (in scadenza, dovrebbe rinnovare) che Lukaku (vuole rimanere, il Chelsea non lo vuole tenere e un accordo sul rinnovo del prestito si troverà), mentre per Correa andrà trovata una complicata sistemazione. Ma almeno un attaccante servirà e fra parametri zero cari o in là con l’età o profili molto costosi, ecco che Dybala potrebbe tornare a essere una prima scelta".