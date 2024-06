Blindati allenatore, capitano e vice blindati, l'Inter è pronta per partire. Dopo l'assemblea dei soci di martedì, inizieranno ad arrivare le ufficialità e Inzaghi dovrebbe incontrare la dirigenza per dettare le linee guida del mercato che sarà. Fra i temi ci sarà anche il futuro di Denzel Dumfries. Sull'olandese, Tuttosport ricorda la dinamica verificatasi nelle puntate precedenti.

"L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, prende 2.5 milioni e nei discorsi intavolati a fine 2023, aveva chiesto un aumento a 5 milioni fino al 2028", richiesta che l'Inter ha rispedito al mittente. Vani i contatti avuti nei mesi successivi con la Wasserman, agenzia che cura gli interessi di Dumfries, non hanno portato a nulla. "L'Inter non intende andare oltre i 4 milioni" ma il tempo a disposizione per cercare un accordo è poco e nei prossimi giorni - secondo il quotidiano torinese - "è in agenda un incontro" tra il club e i rappresentanti del giocatore, e chissà che non si siano già incrociati a Londra in occasione della finale. Nel caso in cui l'accordo si dovesse trovare, si proseguirà insieme con tanto di rinnovo, opzione per la quale fa il tifo Inzaghi. Ma nel caso in cui le cose dovessero andare diversamente e l'accordo con l'ex PSV non si dovesse trovare, il 2 interista andrà sul mercato. Resta vivo l'interesse dell’Aston Villa (che il prossimo anno giocherà la Champions), ma i nerazzurri fanno partire la loro valutazione da 30 milioni. Per ciò, nel momento in cui dovessero arrivare offerte al ribasso, Marotta and co, valutano di tenerlo, anche a rischio di portarlo a scadenza.

In caso di uscita di Dumfries, "occhio a Holm dell’Atalanta (i bergamaschi dovrebbero riscattarlo dallo Spezia per 8.3 milioni), ma il giocatore che ha ricevuto maggiori report positivi dagli scout nerazzurri è Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 dell'Az Alkmaar".