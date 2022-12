Chris Smalling è uno degli obiettivi di mercato in comune tra Inter e Juventus . Lo assicura oggi Tuttosport , ricordando che il difensore ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo giugno e quindi si libererebbe a zero. Per il rinnovo automatico deciderà il giocatore: i primi contatti tra i suoi agenti e i club interessati, intanto, sono già stati avviati.

In caso di mancato prolungamento con i giallorossi, infatti, gli scenari appaiono già ben definiti. "C’è l’Inter da una parte: il tandem Marotta-Ausilio dovrà pensare al dopo De Vrij, in modo da accontentare Inzaghi per la sua consolidata retroguardia a tre interpreti. L’Inter ha in scadenza D’Ambrosio, De Vriij e Skriniar: quest’ultimo va verso il rinnovo, gli altri due invece potrebbero andare via a parametro zero. In più c’è Acerbi che va riscattato (mentre Darmian andrà in scadenza tra due anni, nel 2024): in caso di uscita di D’Ambrosio, l’Inter andrà a prendere Djidji del Torino, altro svincolato nel 2023, mentre Smalling è l’idea nerazzurra in caso di partenza, a questo punto possibile, di De Vrij", scrive TS.

La Juventus potrebbe invece offrire all'ex United un contratto biennale con cifre superiori a quelle proposte dalla Roma, quindi oltre i 3,5 milioni netti a stagione.