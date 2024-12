E' la difesa il reparto in cui l'Inter, secondo Tuttosport, sta valutando di fare investimenti. Per il presente ma anche per il futuro, vista l'età e la situazione contrattuale di De Vrij e Acerbi.

Il quotidiano fa oggi due nomi tra i giovani italiani. Sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbero infatti il viola Comuzzo e l'Under 21 dello Spezia, Bertola, ma anche Di Cesare dal Racing in Argentina.