Con Skriniar destinato al Paris Saint-Germain c'è subito la necessità di mettersi al lavoro per un sostituto. Posto che in difesa si rischia di dover andare incontro a un pesante restyling (Acerbi va riscattato per poterlo tenere, De Vrij sta valutando la proposta di rinnovo, D'Ambrosio è in scadenza) bisogna cercare un altro centrale sul mercato. Se non due.