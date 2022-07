Ora che l'affare Bremer è sfumato, l'Inter si concentra sulle alternative. "Ha pensato a Kim Min-jae, ma il Napoli è ormai più avanti - si legge - . Un profilo che rimane sotto osservazione è quello di Akanji del Borussia Dortmund: contratto in scadenza nel 2023, il club tedesco però chiede molto, 25 milioni. Con l’Atalanta si potrebbe parlare di Demiral, riscattato però dai bergamaschi per 20 milioni dalla Juventus e dunque pure lui con una quotazione molto alta, ma anche di Djimsiti, mentre rimane un nome per ora non preso in considerazione quello di Acerbi della Lazio. In Spagna c’è sempre Savic dell’Atletico Madrid, ingaggio e valutazione alla portata (5-6 milioni); mentre proprio con il Psg potrebbe riaprirsi un canale per uno degli esuberi, il tedesco Kehrer. Non interessa per il momento il francese Zagadou, ex Borussia Dortmund, svincolato".