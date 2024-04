Buone notizie per Simone Inzaghi da Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro, come riporta Tuttosport, recupererà Stefan De Vrij nonostante l'olandese abbia proseguito nel suo lavoro personalizzato anche ieri. Il suo ritorno tra i convocati per Inter-Cagliari appare scontato.

In difesa Bisseck rimpiazzerà lo squalificato Pavard, ballottaggio Sanchez-Arnautovic per sostituire Lautaro, col cileno favorito.