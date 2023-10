Ieri sera, fa notare Tuttosport, si è rivisto in panchina Juan Cuadrado, che l’ultima partita ufficiale l'ha giocata lo scorso 8 settembre sfidando il Venezuela con la maglia della Colombia sulle spalle. E proprio a proposito di prossima convocazione da parte dei Cafeteros, secondo il quotidiano torinese, l’Inter ha attivato i propri canali diplomatici per far sì che l’ex juventino possa essere esentato dagli impegni con la propria nazionale, anche perché il suo infortunio (tendinite), essendo di carattere infiammatorio, può avere recidive.