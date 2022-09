Solo crampi. Anche Tuttosport conferma: Correa sta bene e nel derby ci sarà. Sono state sufficienti alcune ore di riposo per far passare tutto. "L’ex laziale è candidato a una possibile partenza nell’undici titolare che affronterà il Milan. Al momento sembra il favorito per affiancare il connazionale Lautaro . L’ex laziale finora ha esibito una condizione migliore rispetto a Dzeko, l’altro elemento in lizza per fare coppia con Lautaro - si legge -. E i precedenti della scorsa stagione dicono che l’unico derby vinto da Inzaghi (3-0) è stato quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia con Correa titolare".