Il prezzo di Davide Frattesi è di 45 milioni di euro. Questo riporta oggi Tuttosport, che torna sulla vicenda del centrocampista. In tal senso, si sottolinea anche che la risposta di Inzaghi a Frattesi riguardo alla sua richiesta di giocare di più o andarsene (in un confronto avvenuto nelle scorse settimane) è stata chiara: le gerarchie sono quelle attuali, ma al giocatore stanno strette.

A bilancio Frattesi vale 22 milioni di euro, per cui anche arrivare a 35 rappresenterebbe una forte plusvalenza, Molto dipenderà dalla sua volontà e da quella dei dirigenti in estate. Nuovi confronti sono attesi nei prossimi giorni. Da capire se il giocatore potrà esserci o meno dal 1' a Venezia, dove mancherà Calhanoglu tra i titolari (ma potrebbe andare in panchina).