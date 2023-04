André Onana lascerà l'Inter solo in caso di proposta da 50 milioni di euro, tutti (eventualmente) di plusvalenza visto l'arrivo a costo zero dall'Ajax. "Vero è che l’Inter ha già scelto il possibile erede (sarà Guglielmo Vicario, ci sono pochi dubbi), ma è altrettanto vero che il club nerazzurro vuole monetizzare al meglio la grande stagione vissuta dal portiere camerunese - scrive oggi Tuttosport -. In tal senso, il fatto che Onana sia nel mirino di Chelsea (in primis) e Manchester United, crea i presupposti per un’asta, la cui base però si attesta a 50 milioni, cifra da cui l’Inter intende partire per dare il via libera alla cessione del portiere, strappato soltanto una stagione fa a zero dall’Ajax".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!