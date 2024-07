Parte oggi con le prime gare dei turni preliminari la nuova formula della Champions League ed è allora il momento per un focus su Tuttosport sulle principali novità. Come noto, i tanti gironi del tabellone principale diventeranno un girone unico con le prime otto qualificate agli ottavi, le altre sedici ai playoff e le restanti eliminate. Nessun ripescaggio in Europa League.

L'idea è scongiurare i derby tra le squadre della stessa nazione, ma non sono impossibili: è concreta la possibilità di un Inter-Juventus viste le differenti fasce. Ma non ci sarà più di un derby nazionale, a condizione che la Federazione abbia almeno quattro squadre nella competizione. L'Italia ne ha addirittura cinque.