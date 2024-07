L'infortunio di Buchanan ha scatenato subito le prime voci di mercato riguardo alla fascia sinistra dell'Inter. Oggi su Tuttosport tornano due nomi già segnalati ieri dal Corriere della Sera (Marcos Alonso e a Layvin Kurzawa), entrambi a parametro zero e già accostati ai nerazzurri in passato, ma anche un ritorno che avrebbe del clamoroso: Ivan Perisic. Da mesi manda messaggi all'Inter e sarebbe estremamente felice di tornare, scrive il quotidiano.

A destra, invece, una soluzione interna porta all'utilizzo di Mattia Zanotti, dopo l'esperienza in prestito al San Gallo. Il nazionale Under 21 è però seguito dal Lugano e da alcuni club tedeschi.