"In realtà c’è stato un pour parler anche su Brazao (il portiere ora in prestito alla Spal, gestito sempre da Gabriele Giuffrida) e su altri assistiti del procuratore (come Solet, il difensore del Salisburgo che il ds nerazzurro ha visionato dal vivo in occasione della gara di Europa League contro la Roma all’Olimpico), ma il focus principale, non a caso, è stato riservato proprio sull’esterno del Club Bruges", riporta il quotidiano.

Il giocatore ha ricevuto giudizi positivi anche nella gara dello scorso 15 febbraio tra Benfica e Bruges. "In Viale della Liberazione, dopo l’addio di Perisic e le evidenze di quest’anno, hanno capito come sia essenziale potersi affidare in caso di bisogno su un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Identikit che porta a Buchanan", si legge ancora. La valutazione sarebbe attorno ai 10-12 milioni di euro.