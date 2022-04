Non solo in attacco, l'Inter agirà sul mercato anche nei reparto di centrocampo e difesa. In merito a quest'ultimo comparto su Tuttosport si parla della possibile partenza di Stefan De Vrij, in scadenza nel 2023. Per sostituirlo è viva più che mai la pista Bremer, che ha da poco rinnovato per altri due anni e "ha avuto la garanzia da Cairo di poter andare via a fronte di un'offerta di 25 milioni", come riporta il quotidiano. I nerazzurri hanno ribadito all'entourage del brasiliano l'interesse per il giocatore, ma tutto dipende dal destino del già citato De Vrij.