Piero Ausilio è a Londra. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il direttore sportivo ha approfittato dei giorni di "pausa" (l'Inter tornerà in campo solo lunedì) per volare in Inghilterra dove spera di mettere le basi sia per una cessione importante (potrebbe essere Dumfries al Chelsea) che per un eventuale acquisto nel settore portieri, visto che al Bournemouth gioca Neto, possibile vice-Onana dal prossimo anno.