Tuttosport ripropone il nome di Jaka Bijol come uno dei profili a cui l'Inter è interessata. Anche se l'ultima versione vista in campionato all'Olimpico contro la Roma non è stata esaltante, lo sono state molto di più tutte le altre in stagione, compresa quella in Coppa Italia contro la Salernitana (contro cui ha anche segnato). Bijol ha messo a segno in carriera anche una rete contro l'Inter nel 2022, quando i friulani vinsero 3-1.

Quello che resta è che i nerazzurri hanno come obiettivo per il mercato 2025 un centrale difensivo che possa sostituire Acerbi o De Vrij. Bijol è nella lista di quelli che piacciono, assieme ad altri nomi. Il quotidiano segnala Schuurs e Scalvini ma sono entrambi fermi per gravi infortuni, insieme a Tah, Boscagli e Gasiorowski.

Bijol ha dalla sua l'esperienza nella difesa a tre, in cui ha sempre giocato in Italia. Inoltre in Serie A ha avuto una crescita notevole. Difficilmente ci sarà un intervento a gennaio, ma se Oaktree dovesse dare il via libera per un intervento in anticipo rispetto all'estate (magari per evitare un'asta) ci sarebbero comunque da sborsare almeno 20 milioni di euro. Al suo posto l'Udinese avrebbe già un sostituto in Solet, appena acquistato da svincolato ma che potrà giocare solo da gennaio.