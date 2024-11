Il prossimo mercato dell'Inter sarà focalizzato su giocatori giovani, forti e italiani. Il diktat del presidente Beppe Marotta è stato sposato da Oaktree, conscio della necessità di svecchiare la rosa e di investire su calciatori utili a Inzaghi ma pure a favorire il player trading. Al momento, assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine, sono tre i profili seguiti con particolare attenzione dagli scout nerazzurri: si tratta del difensore Nicolò Bertola, del centrocampista Samuele Ricci e del fantasista Daniel Maldini, che il Milan può riportare in rossonero pareggiando l’offerta ricevuta dal Monza.

"Ogni discorso su Maldini è legato a doppio filo con Valentin Carboni", bloccato dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre il play del Torino è una certezza e piace tanto alla dirigenza: un eventuale affondo dipenderà anche dalla crescita di Asllani. Più calda la pista che porta a Bertola, in scadenza di contratto con lo Spezia che potrebbe cederlo a gennaio in caso di mancato accordo sul rinnovo: secondo il quotidiano, l'Inter potrebbe anche acquistarlo e lasciarlo in prestito il Liguria fino al termine della stagione.

