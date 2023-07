Aumenta il "tesoretto" accumulato dall'Inter per poter affrontare la campagna acquisti. Come sottolinea oggi Tuttosport, i nerazzurri hanno incassato altri 5 milioni dalla cessione di Colidio al River Plate più altri 2 per Males. Buona parte del totale verrà dedicata all'attaccante. Inzaghi ha espresso la preferenza per Morata, mentre Ausilio e Baccin spingono per Balogun, "che ha già espresso il suo gradimento all’opzione nerazzurra". I due dirigenti non vogliono che si ripeta un Leao-bis, ovvero quanto accaduto in era Conte quando si rinunciò al portoghese perché il tecnico non era convinto.

Al posto di Correa, più di Morata che vedrebbe spalancarsi le porte della Roma, potrebbe a quel punto materializzarsi l'ipotesi Scamacca al posto di Correa, che sta flirtando con l'Al-Shabab. Il West Ham potrebbe dire sì al prestito, l'Udinese difficilmente non lo farà con Beto.