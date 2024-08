Inzaghi vorrebbe una quinta punta, ma al momento nell'attacco dell'Inter ci sono quattro attaccati in vendita: Arnautovic, Correa, Satriano e pure Salcedo. Tuttosport fa il punto della situazione partendo dall'austriaco, che difficilmente troverà squadra e con tutta probabilità resterà alle spalle di Lautaro, Thuram e Taremi. A meno che non arrivino sorprese negli ultimi dieci giorni di mercato. Nessuno, comunque, forzerà l'addio dell'ex Bologna, disposto ad accettare la discesa nelle gerarchie: più facile ipotizzare che l'attaccante sfrutti i mesi che porteranno al mercato di mercato per capire che aria tira con Inzaghi.

Chi è invece fuori dal progetto è Correa, che però tra ingaggio al lordo (6,5 milioni) e ammortamento a bilancio (8,5 milioni al 30 giugno) costa 15 milioni a Oaktree: una somma che rende complicato anche lo scenario della rescissione di contratto. "L’ultima speranza è che possa arrivare il Genoa in soccorso dell’Inter: l’argentino sarebbe tra i nomi presi in esame come possibili sostituti di Gudmundsson", scrive il quotidiano. Satriano ha invece rifiutato il ritorno al Brest e apprezza la Spagna, con il Real Valladolid di Ronaldo che avrebbe già strappato il suo sì.

