Nell'attacco dell'Inter ci sono due giocatori che saluteranno a fine stagione: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Chi prenderà il loro posto in rosa nella prossima annata? Tuttosport non ha dubbi e come primo nome inserisce nell'elenco Jonathan David, attaccante canadese in scadenza con il Lille a giugno 2025 e ottima opzione low cost per rinforzare il reparto.

Nelle idee di Okatree, però, ci sono anche i talenti Made in Italy, con il mirino puntato su chi è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: ecco perché tra i profili da considerare per un futuro ritorno a Milano in prima fila ci sono i due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio. Il primo si sta mettendo finalmente in luce con continuità nell'esperienza all'Empoli, mentre il classe 2005 è in prestito allo Spezia: l'Inter non ha voluto perdere il controllo perché ci crede molto per il futuro. "Più pronto e testato è invece quel Daniel Maldini che intriga gli interisti - chiosa TS -. Un cognome così per ora ha funzionato solo declinato alla voce del verbo Milan, ma chissà che il talento resti tale anche quando gratti via dalla maglia il rosso e ci dai una bella pennellata di blu notte".

