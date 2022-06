L’arrivo di Dybala aumenterebbe certamente le soluzioni tattiche a disposizione di Simone Inzaghi e "renderebbe automatico alzare l’asticella sugli obiettivi stagionali": dalla ri-conquista dello scudetto ad una Champions meno sofferta e con un ruolo, se non da protagonisti, di sicuro da attori principali e non da semplici comparse. Senza contare che Inzaghi avrebbe a disposizione pure "l’opportunità di giocare anche con il 3-4-2-1, sistema di gioco utilizzato spesso pure alla Lazio". Elementi che fanno ben sperare tifosi, staff tecnico e dirigenza in un matrimonio, con la Joya, imminente. Il condizionale resta d'obbligo? Non per Tuttosport che nell'edizione di oggi parla con fermezza di futuro connubio tra le parti: nella scorsa notte "Jorge Antun ha fatto il punto con Paulo sull’offerta dell’Inter. Il procuratore della Joya ha preso nota della proposta (quadriennale da 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7) - si legge -. Da sistemare tra le parti ci sono alcuni bonus (obiettivo è renderli praticamente automatici), oltre a spinose questioni inerenti le commissioni legate al trasferimento, argomento che mercoledì aveva fatto affiorare parecchia tensione tra le parti. Tutto superato, tanto che a questo punto ci sarebbe da stupirsi nel non vedere la Joya di nerazzurro vestita nella stagione che verrà".