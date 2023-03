Italia non vuole dire solo Nazionale per Mateo Retegui. L'attaccante del Boca Juniors, in prestito al Tigre, è infatti nel mirino dei top club europei, comprese le big di Serie A. Stando a quanto raccolto da TMW, a breve andrà in scena un incontro tra i rappresentanti del classe '99 e l'Atletico Madrid, poi sarà il turno delle grandi del nostro campionato.