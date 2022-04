Con San Siro che torna ad essere aperto al 100%, l'Inter vara un'iniziativa speciale per le ultime tre partite casalinghe di questo campionato, quelle contro Roma, Empoli e Sampdoria. A partire da domani, infatti, per tutti gli abbonati sarà possibile rioccupare il proprio esatto posto nei primi e secondi anelli, fino a oggi reso impossibile dalla limitazione della capienza grazie alla sottoscrizione di un mini-abbonamento: dalle 10:30 di martedì 29 marzo fino alla mezzanotte di giovedì 31 ciascun abbonato alla stagione 19-20 potrà confermare il proprio posto di abbonamento, a partire da soli 35€ per le 3 partite nelle curve.