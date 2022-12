Il Chelsea si sarebbe subito pentito di aver prestato Romelu Lukaku all'Inter per una stagione per una cifra che, secondo indiscrezioni, si aggira attorno agli otto milioni di euro più bonus. Lo riportano i giornalisti di The Athletic, che inoltre sottolineano che quella di cedere a titolo temporaneo Big Rom al suo ex club, dal quale era stato prelevato un anno prima per la somma monstre di 115 milioni di euro, è stata la prima presa dal neoproprietario Todd Boehly dopo aver raccolto il testimone da Roman Abramovich.