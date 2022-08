Il Chelsea vuole continuare a rinforzare la difesa. Dopo l'arrivo di Koulibaly, i Blues non si fermano e stanno lavorando alla ricerca di un accordo per ottenere la firma di Wesley Fofana dal Leicester City e di Denzel Dumfries dall'Inter. Lo assicurano i colleghi del The Athletic, precisando che i due eventuali acquisti non sarebbero alternativi l'uno all'altro ma rappresentano invece due obiettivi chiari e distinti.