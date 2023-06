Dopo un anno dove ha visto poco il campo, Matteo Guendouzi potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia. Le pretendenti per il riccioluto centrocampista ex Arsenal non mancano, anche in Italia: dalla trasmissione di TF1 'Téléfoot' arriva infatti la notizia dell'inserimento tra le contendenti di Inter e Juventus, che si aggiungono così a Newcastle e Aston Villa. Tuttavia, l'addio di Igor Tudor potrebbe mettere in discussione il futuro del francese, che con un nuovo allenatore potrebbe recuperare spazio.

"Ci saranno discussioni con la dirigenza e con il nuovo allenatore che arriverà. Valuteremo i pro e i contro, e prenderemo una decisione insieme”, ha dichiarato alla stessa trasmissione.