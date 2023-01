Il Chelsea potrebbe non aver concluso la sua faraonica campagna acquisti. Adesso, il club londinese sarebbe alla caccia di un nuovo centrocampista come soluzione a breve periodo, considerato che per Enzo Fernandez tutto sembra essersi arenato e il Brighton tiene duro per Moises Caicedo per il quale chiede 65 milioni di sterline. E allora, secondo il Telegraph, spunta una nuova idea che porta a Franck Kessie, in rotta col Barcellona e in grado di rendere più solido il centrocampo di Graham Potter. Kessie da tempo dato in orbita Inter, nell'ambito di ipotetici scambi sull'asse Barcellona-Milano.