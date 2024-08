Federico Chiesa è stato offerto al Barcellona. È quanto risulta ai colleghi spagnoli di Sport che, analizzando la situazione dell'esterno d'attacco in rotta con la Juventus, riferiscono come il nome dell'italiano sia finito recentemente sul tavolo dei dirigenti blaugrana dopo gli interessamenti dell'estate scorsa.

Il quotidiano catalano precisa comunque che le priorità del Barça per quella zona di campo sono le stelle spagnole Nico Williams e Dani Olmo, ma tra i problemi per l'affondo ci sarebbe anche l'ingaggio del giocatore che la Juve non vorrebbe vendere sotto i 20 milioni di euro nonostante la scadenza del contratto nel 2025. Tra i club interessati - ribadisce Sport - ci sono anche l'Inter, il Napoli, la Lazio e il Manchester United.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!