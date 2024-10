Un gol con l'Inter, in Champions League contro la Stella Rossa, e una fresca doppietta con la sua Austria nel rotondo 5-1 con la Norvegia in Nations League. L'avvio di stagione di Marko Arnautovic può dirsi positivo nonostante i pochi minuti in campo e su di lui restano accesi i radar della Serie A, in particolare del Torino.

Il club granata, come noto, è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, costretto ai box fino al termine della stagione a causa del grave infortunio al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale): l'ultimo nome inserito nella lista degli obiettivo del Torino in vista del mercato di gennaio è proprio quello di Arnautovic. Lo riferisce SportMediaset, precisando che i granata "dovranno però risolvere con i nerazzurri il problema dell'alto ingaggio". Le alternative sarebbero invece Christian Kouamé e M'Bala Nzola.

