Il mercato di gennaio non è ancora vicinissimo, ma l'Inter inizia a studiare le mosse di mercato per puntellare la rosa di Inzaghi. Una delle piste calde, riferisce la redazione di Sportmediaset , è quella legata a Jesus Vazquez : il 19enne spagnolo del Valencia può arrivare in prestito oneroso basso a 1 milione di euro più un diritto riscatto fissato intorno ai 7-8 con i bonus.

Per l'attacco piace invece Marcos Thuram, valutato 30 milioni ma in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e con il prezzo dunque destinato a scendere nelle prossime settimane. Il francese - aggiunge l'emittente televisiva - può essere un’opzione per gennaio, soprattutto se in questa finestra dovesse partire Joaquin Correa: per il Tucu non mancano le pretendenti dalla Premier League.