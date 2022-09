Sport Mediaset offre un aggiornamento in merito alla questione societaria in casa Inter: dal club nerazzurro non arrivano conferme circa le voci di un riavvio del mandato affidato a Goldman Sachs per trovare acquirenti per la società, ma si fa al contrario trapelare l'intenzione di cercare eventualmente partner e non compratori. C'è poi un dettaglio: la valutazione complessiva del club è simile a quella del Milan (1,2 miliardi), ma tenendo conto che l’indebitamento finanziario (400 milioni) è parte della valutazione, ma non va in tasca al venditore e che Suning ha investito sinora oltre 660 milioni nella società, non è da escludere che si dovrebbe vendere il club con una minusvalenza.