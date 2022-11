Con gli occhio in Qatar e la testa al campionato, continuano a tenere banco le ipotesi sui rinforzi da consegnare a Simone Inzaghi per l'Inter che sarà nella seconda parte di questa strana Serie A che riprenderà a gennaio. I nomi sul taccuino dei dirigenti di Viale della Liberazione sono due - riferisce Sportmediaset -. I nomi più gettonati sono Musah e Scalvini. Per il giocatore classe 2003 in forza all'Atalanta, secondo i colleghi di SM, sono ben 40 i milioni da esborsare. Cifra ritenuta dall'Inter parecchio oneroso, ma la trattativa è al momento aperta.