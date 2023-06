Il Manchester United non molla Andrè Onana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese ha messo nel mirino il portiere camerunense dell'Inter. Ten Hag lo ha già allenato all'Ajax e vorrebbe lavorare con lui anche in Premier League. Non sono ancora arrivate offerte formali, la valutazione del club nerazzurro si aggira sui 60 milioni di euro. L'Inter intanto ha bloccato Vicario per cautelarsi: il portiere dell'Empoli costa 20 milioni.

Capitolo Brozovic. L'Inter chiede 25 milioni di euro, l'Al-Nassr è arrivata ad offrire circa 20 milioni. Gli stessi soldi sono stati offerti al giocatore all'anno compresi bonus (sul piatto un triennale). Il Chelsea intanto spinge per mandare in Arabia Saudita anche Lukaku, mentre Big Rom continua a mandare segnali per restare all'Inter.