La parola d’ordine in casa Inter è oggi "evitare un altro caso Skriniar", ragione che spinge l'inerzia della coppia di mercato Marotta-Ausilio a focalizzarsi immediatamente sulle pratiche rinnovi, da sbrigare quanto prima così da escludere un remake di quanto accaduto con lo slovacco. La lista dei prolungamenti parte con quello di Matteo Darmian, con il quale i dirigenti del The Corner hanno già trovato la totale intesa al punto che Sportmediaset ritenga manchi soltanto l'annuncio per l'ufficializzazione della nuova firma, sottoscritta al rinnovo di un anno con opzione per un’altra stagione. A gong di mercato arrivato, ovvero da settimana prossima, si inizierà a parlare con Lucci per il rinnovo di Edin Dzeko: anche per il bosniaco è previsto un altro anno a stipendio ridotto con opzione per il secondo. Si temporeggia invece per il prosieguo di carriera di Samir Handanovic in attesa di capire il capitano cosa chiederà al suo domani: lo sloveno dovrà decidere se continuare o appendere i guantoni, ipotesi piu probabile, ed entrare nello staff di Inzaghi.