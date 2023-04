Sarà un turnover limitato quello a cui si affiderà oggi Inzaghi, con l'Inter a caccia di punti pesanti per la corsa Champions in casa della Salernitana. Secondo i colleghi di Sport Mediaset saranno quattro le novità di formazione rispetto al match di Coppa Italia contro la Juventus: in difesa torna De Vrij, con Darmian che arretra nei tre dietro, mentre sulle fasce si rivedranno dal 1' Dumfries e Gosens. In attacco spazio a Lukaku: l'uomo più chiacchierato del momento farà coppia con Lautaro.