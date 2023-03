Dopo il passaggio del turno del Milan, anche l'Inter non vuole restare indietro e con in testa già la trasferta del prossimo martedì con il Porto, la squadra di Inzaghi contro lo Spezia l'Inter dovrà difendere il secondo posto anche per mettere in discesa la strada verso l'euro-gara contro i lusitani. Per la sfida contro gli spezini è Romelu Lukaku il più scalpitante che vuole fare della trasferta di domani il lascia passare per un posto da titolare in Champions. Il belga dovrebbe partire dal primo minuto e il vero ballottaggio d'attacco è tra Dzeko e Lautaro spiega Sportmediaset. In porta dovrebbe tornare il capitano Samir Handanovic, con Onana che resterebbe a rifiatare in vista di martedì. In difesa è De Vrij il favorito su Acerbi, mentre resta out Milan Skriniar. Al contrario del compagno slovacco, Dimarco ha recuperato ma il titolare di domani sulla corsia sinistra di centrocampo sarà Robin Gosens con Dumfries a destra. Tornano dall'inizio anche Brozovic e Barella al posto di Calhanoglu e Mkhitaryan.