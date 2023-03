Dopo l'incontro di ieri in Viale della Liberazione con l'agente Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni, nei corridoi del The Corner filtrano grandi grande ottimismo e fiducia a proposito del rinnovo dell'ex Atalanta come rende noto Sportmediaset che parla di disponibilità del giocatore ad accettare la proposta dell'Inter, offerta che si aggira sui cinque milioni. Il difensore nerazzurro, percepisce attualmente 3,5 milioni, bonus compresi, le richieste del classe '99 erano leggermente più alte, ma l'intenzione - come spiegato dallo stesso Tinti - è quella di restare a vestire la maglia della Beneamata, squadra alla quale è legata anche dal punto di vista affettivo. Diverso il discorso legato a Edin Dzeko, per il quale SM parla di 'qualche problemino': il bosniaco avrebbe accettato il prolungamento di un anno, inizialmente chiedeva un biennale, ma manca ancora l'accordo economico. L'ex Roma, che al momento guadagna 6 milioni netti, sperava di scendere non al di sotto dei 5 mln, ma l'Inter parte da una base di 4. Un gap che secondo i colleghi di SM si può ridurre e c'è fiducia.