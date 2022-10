L'esterno del Benfica Alejandro Grimaldo al termine di questa stagione è destinato a lasciare il club lusitano in quanto in scadenza di contratto. Il terzino sinistro spagnolo classe '95, secondo quanto riferito da Sky Sport è nel mirino anche di Inter e Juventus, ma il suo arrivo in Italia è tutt'altro che scontato: Grimaldo sogna di tornare al Barcellona, club nel quale è cresciuto.