In attesa che la squadra termini l'ultimo allenamento prima della partenza per Venezia, Inzaghi inizia a delineare una bozza di undici di formazione da schierare contro i lagunari in un match che vedrà protagonista un'Inter rimaneggiata. I campioni d'Italia arrivano in casa degli arancioneroverdi senza Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Calhanoglu, Mkhitaryan e Correa, tutti indisponibili per via di problemi muscolari (eccezion fatta per Di Gennaro alle prese con una distorsione) che hanno spedito una buona parte di rosa nerazzurra ai box.

Contro la squadra di Di Francesco, l'allenatore dell'Inter dovrà dunque ridisegnare l'undici di partenza che vedrà protagonista Mehdi Taremi, indiziato numero uno ad affiancare Lautaro in attacco: Thuram, grande assente della finale di Supercoppa vinta dal Milan, ha recuperato ed è tornato disponibile, ma Inzaghi quasi certamente punterà sull'iraniano reduce dalla buona prova imbastita contro i rossoneri. Nella corsia di sinistra di centrocampo spazio a Carlos Augusto con Dimarco che dovrebbe partire dalla panchina, corsia di destra affidata invece a Dumfries con Darmian in posizione arretrata, a destra al posto dell'infortunato Bisseck. Mezzala destra affidata all'ex Napoli Zielinski, con Asllani al posto di Calha in cabina di regia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.

